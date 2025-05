Evie, la sorellina di Peppa Pig: nata in un ospedale reale

Peppa Pig accoglie una nuova sorellina, Evie, in un episodio speciale intitolato Peppa conosce la bambina, che sarà proiettato nei cinema dal 30 maggio. La nascita di Evie, annunciata il 20 maggio nel programma Good Morning Britain, segna una novità dopo 20 anni di messa in onda. Mamma Pig ha dato alla luce la maialina alle 5:34 del mattino, in onore dell’omonima zia. La gravidanza era già stata anticipata dai media ad aprile.

L’episodio speciale non sarà trasmesso in Italia ma sarà proiettato in vari Paesi, tra cui Australia, Canada, Francia e Stati Uniti. È stato comunicato che Mamma Pig ha partorito nella Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Paddington, la stessa struttura in cui la principessa Kate Middleton ha dato alla luce i suoi tre figli.

Peppa Pig, creato da Hasbro, è un fenomeno globale, tradotto in oltre 40 lingue e trasmesso in 180 Paesi. In Italia è presente dal 2008, con prodotti correlati come giocattoli e videogiochi. I nuovi episodi della serie saranno disponibili a partire dal prossimo autunno.

