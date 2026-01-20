Everton vince in trasferta grazie a Thierno Barry

Pochi avevano pronosticato che l’Everton avrebbe ottenuto un risultato a Villa Park, data la sua lunga lista di assenze e la incredibile striscia di vittorie dell’Aston Villa. Tuttavia, i Toffees sono vicini a ottenere un’altra grande vittoria fuori casa grazie a Thierno Barry.

Il giovane attaccante francese ha dovuto aspettare 16 partite per segnare il suo primo gol con il club dopo il suo acquisto estivo dal Villarreal, ma ora ha segnato quattro gol in otto partite e il suo gol contro la squadra di Unai Emery potrebbe essere il migliore fino ad ora.

Barry ha reagito più velocemente quando Emi Martínez ha deviato il tiro di Dwight McNeill e, in modo brillante, ha messo il pallone sopra il portiere argentino verso il secondo palo.

Con Kiernan Dewsbury Hall infortunato, Michael Keane squalificato e Idrissa Gana Gueye e Iliman Ndiaye impegnati nella finale della Coppa Africana delle Nazioni, David Moyes aveva bisogno che alcuni giocatori facessero un passo avanti. Barry lo ha fatto e potrebbe fare la differenza.