Le previsioni erano esatte, secondo un noto portale americano evermore di Taylor Swift avrebbe venduto 340.000 copie al debutto. Così è stato, il nuovo disco della popstar americana si è piazzato alla n° 1 della Billboard HOT200 con ben 331.000 copie (157.000 senza lo streaming). La vera sorpresa di questa settimana è che in classifica alla n° 3 è tornato anche folklore (che al debutto era arrivato a quota 844.402 copie, 226.000 senza lo streaming), che in questi 7 giorni ha venduto ben 129.000 copie. In un momento dove si grida al miracolo discografico se un artista supera le 100.000 copie, Taylor riesce a raggiungere certi numeri con un album di mesi fa.

De acuerdo a Hits daily double, evermore debutará en el #1 de BB200.

#1 Evermore con 331,033 Unidades (156 mil puras)

#3 Folklore con 128,522 Unidades (100,328 puras). -Recuerden que el debut de evermore es solo digital, la siguiente semana veremos las ventas físicas del álbum

Taylor aveva spostato la data di rilascio di evermore, per non interferire con la pubblicazione del nuovo disco di Paul McCartney.