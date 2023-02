MATERASSO PER DIVANO LETTO O BRANDINA PIEGHEVOLE H10 MODELLO | SUN Il materasso per divano letto e per brandina pieghevole Sun unisce praticità e comfort. E’ realizzato in WaterFoam, innovativo materiale caratterizzato da un elevato livello di traspirazione, ma anche e soprattutto un’altissima elasticità che lo rende indeformabile, qualità fondamentale per un materasso per divano letto o brandina pieghevole. PREZZO E DIMENSIONI DEL MATERASSO PER DIVANO LETTO Il materasso per divano letto e brandina pieghevole Sun è offerto a un prezzo molto competitivo. Lo spessore del materasso in questione è di soli 10 cm, 9 dei quali della speciale lastra in WaterFoam. Un’altezza ridotta che permette un perfetto inserimento in qualsiasi modello di divano letto. Tante le misure tra le quali poter scegliere affinchè tu possa trovare quelle maggiormente adeguate alle tue necessità . Evergreenweb, inoltre, produce e realizza anche materassi su misura per divano letto. IL MATERASSO PER DIVANO LETTO E’ COMODO? Assolutamente sì, perchè questo modello è realizzato in WaterFoam, innovativo materiale che garantisce un sostegno equilibrato, fondamentale per un riposo sereno. Quindi dormire su un divano letto o una brandina pieghevole sarà confortevole quanto riposare sul proprio letto. Il WaterFoam, inoltre, è noto per le sue eccezionali qualità termiche, ma anche per essere antibatterico e anti-umidità . E’, inoltre, un materiale praticamente indeformabile e pertanto non perderà le proprie qualità neanche dopo molte sollecitazioni e un lungo utilizzo. RIVESTIMENTO ANALLERGICO E ANTIACARO Il tessuto del rivestimento di questo materasso per divano letto e brandina pieghevole è in fibra anallergica e antiacaro. Una soluzione ideale per la funzionalità di questo prodotto, chiamato a essere posizionato in stanze dove potrebbero stazionare un maggior numero di agenti patogeni, come gli acari.

✅ All’interno del materasso è presente una lastra di supporto H 10 cm, Indeformabile e Ecologica schiumata ad acqua con eccezionali qualità termiche, antibatteriche e anti-umidità.✅ Il rivestimento del materasso è completamente anallergico antiacaro e traspirante, infatti tutte le materie prime utilizzate sono certificate Oeko-tex.✅ Essendo ORTOPEDICO è adatto per il sollievo dei dolori alla schiena. Rigidità : medio .✅ 100% Made in Italy, spedito arrotolato e scatolato per facilitare trasporto.

84,99 €