Dal marchio

EVERGREENWEB

Siamo la scelta per il tuo Riposo.

Ti offriamo le migliori soluzioni per la tua camera da letto

Scopri i nostri prodotti

Nel nostro store, disponiamo un vasto assortimento di prodotti per il tuo riposo tra cui poter scegliere: materassi memory, materassi in lattice, materassi a molle, materassi waterfoam, reti a doghe, reti motorizzate, letti e trapunte, brandine, pouf letto, cuscini memory, cuscini in lattice e molto, molto altro.​​​​​​

I nostri Divani Letto

Scopri i nostri dondoli

✅ Trapuntatura effetto Massaggiante, tessuto Traspirante, Anallergico e Antiacaro

✅ Materasso Ortopedico con lastra 7 zone Differenziate, ideale per tutti tipi di Letti e Reti

✅ Certificazione Oeko-Tex standard 100 classe 1 e ISO 9001 su tutte le materie prime utilizzate

✅ 100% Made in Italy, Spedito e consegnato arrotolato sottovuoto in elegante scatola, comodo da trasportare. Garanzia EVERGREENWEB MATERASSI & BEDS ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

118,99 €