Rigidità: media Scatolaggio: arrotolato sottovuoto Composizione tessuto: cotone Lavorazione tessuto: stretch Densità kg/mc: 25 Imbottitura tessuto: fibra anallergica antiacaro Maniglie laterali: 4 Altezza: 20 cm Categoria: waterfoam Spedizione: 1 giorno Consigliato: pesi fino a 120 kg Garanzia: 3 anni Innovativo Materasso Evergreenweb in Waterfoam senza aggiunta di CFC. Ecologico ed anallergico, prodotto nel rispetto dell’ambiente in quanto schiumato ad acqua senza l’utilizzo di sostanze chimiche nocive. La sua elasticità e consistenza garantiscono il sostegno adeguato alla colonna vertebrale e contribuiscono a mantenere una posizione corretta durante il riposo. Il Materasso è indeformabile e risponde in modo eccezionale alle migliaia di sollecitazioni causate dal nostro continuo movimento durante il sonno. Inoltre è estremamente consigliato per tutte quelle persone che sono affette da allergie alla polvere e agli acari. Il rivestimento esterno è in cotone e poliestere antiacaro e anallergico dotato di innovativa fascia AIR SPACE 6 cm garantisce un ricircolo dell’aria costante, mantenendolo sempre climatizzato e liberandolo dall’umidità in eccesso. L’imbottitura è in fibra anallergica. Rivestimento Sfoderabile con Trapuntatura effetto Massaggiante – Lavabile in Lavatrice a 30°

