EVERGREENWEB MATERASSI & BEDS Twist Bed Easy materassino waterfoam Arrotolabile Supporto ergonomico Singolo 80 x 195

Twist Bed Easy è un materassino-topper in waterfoam. La sua elasticità e consistenza garantiscono il sostegno adeguato alla colonna vertebrale e contribuiscono a mantenere una posizione corretta durante il riposo. Twist Bed è un materassino estremamente versatile e funzionale: può essere usato come correttore di rigidità su un materasso troppo rigido o come letto supplementare stendendolo direttamente per terra. Gli utilizzi di Twist Bed Easy sono infiniti: può essere utilizzato come comodo e sicuro tappetino per far giocare i bambini, può essere utilizzato come letto in campeggio e come tappetino da ginnastica, può essere utilizzato come letto supplementare per ospiti ed anche come letto abituale per chi ama supporti rigidi e possiede poco spazio, può essere utilizzato per rendere più confortevole il materasso del divano letto, solitamente piuttosto sottile, o anche un materasso troppo rigido, E mille altri usi secondo le proprie necessità! Twist Bed Easy viene fornito con due cinture con velcro che permettono di arrotolare il materasso, ottenendo un cilindro di 40 cm di diametro e alto quanto la larghezza del Twist Bed Easy riducendo notevolmente il suo ingombro, consentendo di riporlo in spazi ridottissimi. Twist Bed Easy ha su un lato un rivestimento Air Space per che consente la messa a terra senza il timore di sporcarlo. Il tipo ed il colore del tessuto possono variare in base alle scorte di magazzino.

Supporto Anatomico 80×195 cm H 5 cmRivestimento in airspace traspiranteImbottitura Tessuto fibra di poliestere antiacaro2 cinture con velcro

48,98 €