Koch Media ha lanciato oggi sul mercato italiano Evercade VS, nuova console retrogaming realizzata dall’inglese Blaze Entertainment. Si tratta di un sistema di gioco fisso da collegare alla TV e basato su cartucce, con una selezione di collezioni di giochi classici per un totale di 280 titoli disponibili. Evercade VS è compatibile con le cartucce di Evercade, corrispettivo portatile della macchina, e offre il supporto al multiplayer in locale, nuove modalità display, selvaggio delle immagini di stato e aggiornamenti via Wi-Fi.

Evercade VS ha 4 GB di spazio di archiviazione integrato e l’emulazione è gestita da una CPU Quad-Core da 1,5 Ghz. Il VS trasmette immagini a 1080p permettendo di giocare ai giochi di oltre 40 anni fa sul televisore tramite HDMI. Evercade VS include il proprio controller, basato sui controlli dell’Evercade Handheld con D-Pad, layout dei pulsanti X, Y, A, B e l’aggiunta di controller trigger extra con L1, L2, R1 e R2. Il controller ha un cavo di 3 metri che consente una lunghezza comoda tra la console e il divano. Supporta quattro controller USB tramite porte frontali.

La console è disponibile in due configurazioni: uno Starter Pack (99 euro) che include un controller e la collezione Technos Arcade 1 con 8 giochi e un Premium Pack (129 euro) che include due controller, la collezione Technos Arcade 1 e Data East Arcade 1 con 10 giochi, per un totale di 18. Queste cartucce sono completamente compatibili con tutto l’hardware Evercade, salvataggi compresi.