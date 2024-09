Ever Clean Lettiera Profumata per Gatti Multipli, 10 Litri

2,98€

Fuori produzione ‏ : ‎ No

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 28 x 12 x 34 cm; 8,3 kg

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 2 aprile 2015

Produttore ‏ : ‎ Wonderfood S.p.A.

ASIN ‏ : ‎ B00V7XP662

Numero modello articolo ‏ : ‎ EEVC017

LETTIERA AGGLOMERANTE PER GATTI ADATTA A DIVERSE CASETTE, appositamente formulata con filtri antiodore per famiglie con più gatti e vaschette per lettiere ad uso intensivo

TECNOLOGIA PROPRIETARIA A CARBONE ATTIVO Ever Clean La lettiera agglomerante per gatti di alta qualità intrappola e blocca gli odori, eliminando l’odore di urina, feci e ammoniaca invece di mascherarli per una freschezza duratura

FRESH SCENT Fornisce freschezza continua alla lettiera per gatti e alla casa.

FRAGRANZA ATTIVATA DALLE ZAMPE rilascia profumo solo quando la lettiera è in uso.

Le scatole da 10 litri di lunga durata durano fino a due mesi*, il che significa meno cambi di lettiera e risparmio di denaro. (*In base ai risultati di laboratorio, volume medio giornaliero di urina per gatti domestici di taglia media) IMBALLAGGIO RICICLABILE AL 100%

Per utilizzare al meglio il nostro prodotto, consigliamo di riempire la lettiera con 7 cm (circa 5 litri) di lettiera, in modo che il prodotto si accumuli efficacemente.