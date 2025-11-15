Evento inCittà a Bologna: economia e innovazione urbana

A Palazzo Re Enzo si svolgerà l’evento nazionale ‘inCittà’, organizzato da Confcommercio, per discutere il legame tra l’economia locale e i centri urbani. L’incontro avrà luogo giovedì e venerdì, con l’obiettivo di affrontare il futuro delle città e il ruolo delle economie urbane, in particolare il Terziario, nell’era della digitalizzazione, della sostenibilità e del cambiamento sociale. Questa manifestazione coincide con l’ottantesimo anniversario dell’associazione.

La due giorni coinvolgerà istituzioni, imprese, università e cittadini, trattando temi come la mobilità sostenibile, l’intelligenza artificiale e le collaborazioni pubblico-private per la rigenerazione urbana e la gestione dei centri storici. Sarà anche l’occasione per approfondire sfide demografiche, politiche europee e innovazione culturale.

L’inaugurazione è prevista per giovedì alle 11.30, con il presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, che presenterà le proposte per la valorizzazione delle economie di prossimità. Enrico Postacchini, presidente di Confcommercio Ascom, sottolinea l’importanza delle imprese del Terziario come motore delle città e come strumenti per la rigenerazione urbana, promuovendo la socialità e l’inclusione.

Saranno presenti numerosi relatori tra cui Raffaele Fitto, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e figure di spicco come il cardinale Matteo Maria Zuppi e il giornalista Aldo Cazzullo. Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio, ha espresso soddisfazione per la scelta di Bologna come sede dell’evento, sottolineando l’importanza del dialogo.

In aggiunta, Ascom organizza ‘Regalati Bologna’, che offre ingressi gratuiti ai palazzi Pepoli e Fava, visite guidate e una ‘Notte Bianca della Ristorazione’ con ristoranti aperti fino a mezzanotte.