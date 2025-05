Evento di Zeudi Di Palma rinviato: minacce gravissime

L’evento previsto per l’11 giugno al Teatro Olimpico di Roma con Zeudi Di Palma è stato sospeso a causa di “gravi minacce” ricevute e tentativi di boicottaggio. A confermare la notizia è il team di De Hierro Music Entertainment, che rappresenta l’ex gieffina e altre celebrità. Il meet and greet, originariamente pensato come un incontro a pagamento, ha sollevato preoccupazioni per le minacce dirette a Di Palma, all’organizzazione e al teatro.

Nel comunicato, il team esprime il proprio sgomento e sottolinea che non è accettabile dover affrontare simili violenze, soprattutto in un contesto attuale così delicato. Di conseguenza, è stata presa la decisione di rinviare il viaggio in Italia per potersi occupare delle necessarie azioni legali a tutela di Di Palma e del suo staff.

La nuova data per il Fan Meet di Zeudi Di Palma è stata fissata per settembre 2025. I biglietti già acquistati rimarranno validi, mentre coloro che non possono partecipare avranno la possibilità di richiedere un rimborso. Ulteriori informazioni sull’evento e la vendita dei biglietti saranno fornite tramite i canali ufficiali di comunicazione.

Il comunicato conclude richiamando al rispetto e alla cortesia all’interno della community dei fan di Zeudi, invitando i sostenitori a far sentire la propria voce in difesa dell’artista.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it