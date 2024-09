Eventi Rock del 14 Settembre: Nas, Giuni Russo, Patrick Swayze, A-Ha, Mariano Apicella, Franco Califano

Nasir Bin Olu Dara Jones, conosciuto semplicemente come Nas, nasce il 14 settembre 1973 a Brooklyn, New York. È uno dei rapper più influenti e acclamati della storia della musica hip hop. Cresciuto nel quartiere di East Brooklyn, Nas sviluppa una passione per la musica fin da giovanissimo, ispirato da artisti come Rakim, Kool G Rap e Public Enemy.

Negli anni ’90, Nas diventa una figura di spicco nella scena hip hop con il suo album di debutto, “Illmatic”, pubblicato nel 1994. Quest’opera è considerata una delle pietre miliari del genere; i testi riflettono le esperienze di vita nel ghetto e le sfide della comunità afroamericana. “Illmatic” ottiene un enorme successo sia di critica che di pubblico, grazie anche alla produzione di famosi produttori come DJ Premier, Pete Rock e Q-Tip. Le sue liriche incisive e la sua abilità nel raccontare storie lo distinguono tra i molti rapper dell’epoca.

Nel corso degli anni, Nas continua a produrre album di grande successo, tra cui “It Was Written” (1996), “I Am…” (1999), e “Stillmatic” (2001), ognuno dei quali contribuisce a consolidare la sua reputazione nel panorama musicale. Nel 2002, con l’album “The Lost Tapes”, Nas presenta una raccolta di brani inediti che mette in evidenza la sua versatilità e il suo talento artistico.

Oltre alla musica, Nas si distingue anche per il suo impegno sociale e la sua attitudine imprenditoriale. Ha investito in vari progetti, inclusi quelli nel settore tecnologico e della moda. Nel 2012, lancia il suo etichetta discografica, la Mass Appeal Records, e continua a produrre artisti emergenti, dimostrando un costante supporto alla nuova generazione di rapper.

Nas ha anche fatto parte di alcune delle più famose rivalità della scena hip hop, tra cui quella con Jay-Z, che culmina nel 2001 con il brano “Ether”, un attacco eloquente destinato a rimanere nella storia della musica. La rivalità, tuttavia, si trasforma anche in amicizia, e i due artisti collaborano in seguito.

Con una carriera che abbraccia decenni, Nas resta una voce potente e rispettata, capace di affrontare temi rilevanti e impegnati. La sua eredità musicale e culturale continua a influenzare generazioni di artisti e fan, cementando il suo status di leggenda del rap.