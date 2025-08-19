Eventi musicali in alta quota al Viotti Festival in Valsesia

Il Viotti Festival Estate continua con una serie di concerti in quota ad Alagna, in Valsesia, presentando tre giovani talenti della scena musicale contemporanea.

Il primo appuntamento si svolgerà al Teatro Unione Alagnese, dove il pianista Davide Cava si esibirà il 23 settembre alle 18, interpretando opere di Brahms e Chopin. Il 27 settembre, alle 16, ci sarà un evento gratuito nella piazzetta del Museo Walser a Pedemonte, dove il tredicenne prodigio della fisarmonica Ivan Homolsky presenterà un repertorio che include brani di Galliano, Vivaldi, Sarasate e Piazzolla.

Il festival si concluderà il 30 settembre sempre al Teatro Unione Alagnese, con un concerto di Elia Frittelli, giovane pianista che eseguirà musiche di Beethoven, Chopin, Rachmaninov, Prokofiev, Skrjabin e Liszt. In occasione del concerto del 23 settembre, sarà attivato il Viotti Express, un pacchetto che comprende viaggio, pranzo, visita guidata e concerto, per un’esperienza indimenticabile.

Inoltre, a partire dal 25 settembre, il Viotti Club di Vercelli sarà oggetto di un importante rinnovamento. Cristina Canziani, direttore artistico del festival, ha anticipato che il Club diventerà un centro di produzione musicale d’avanguardia, dotato di impianti audio e video all’avanguardia per la registrazione e la trasmissione dei concerti. Questo intervento rappresenta un passo fondamentale verso il futuro della musica e della cultura. A settembre, sarà lanciata un’iniziativa per sostenere questo progetto.