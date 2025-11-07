Eventi musicali imperdibili in Veneto questo weekend

Il fine settimana dell’8 e 9 novembre offrirà eventi imperdibili, con diverse fiere, sagre e concerti da non perdere.

A Mirano, il centro storico si trasformerà in un tuffo nel passato con la Fiera e il Zogo de l’oca in Piazza, una manifestazione che riporta alla luce le tradizioni di una fiera paesana di inizio Novecento. Questo evento sarà accompagnato da bancarelle, spettacoli di strada e specialità gastronomiche.

Domenica 9 novembre si terrà anche Via Piave in Festa, un’iniziativa per famiglie che offre giochi, spettacoli e tanta musica, rendendo la via un grande palcoscenico a cielo aperto.

A Rio San Martino di Scorzè, la Festa del Radicchio celebra il fiore d’inverno con tre weekend ricchi di gusto, cultura e solidarietà, comprendenti mostre e degustazioni.

A Pianiga, la sagra di San Martino offrirà cinque giorni di festa con musica, tradizione e prelibatezze culinarie, culminando in una giornata dedicata a street food e shopping.

Domenica 9 novembre, gli Ambulanti di Forte dei Marmi saranno presente a Mestre con un evento che mette in mostra l’artigianato e le ultime tendenze della moda.

Il Mercatino di Noale trasformerà il centro storico in una grande vetrina per l’antiquariato, richiamando molti visitatori.

Tra i concerti in programma, Vinicio Capossela terrà uno spettacolo al Teatro Malibran di Venezia per celebrare i venticinque anni del suo album “Canzoni a manovella”. Sabato 8 novembre, Sergio Cortés renderà omaggio a Michael Jackson al Teatro Corso di Mestre, mentre la serata di “La Scena” porterà nomi della musica cantautorale contemporanea al Centro culturale Candiani di Mestre. Hakan Başar si esibirà al Teatro La Fenice, e un “Concerto spettrale” si terrà all’Oratorio San Filippo Neri di Chioggia. Infine, il Teatro Toniolo presenterà “Frida”, una produzione dedicata alla celebre pittrice messicana.

