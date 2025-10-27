Eventi musicali ad Arezzo: concerti e festival imperdibili

Oggi si svolgono diversi eventi musicali e culturali nell’Aretino. Gli organizzatori possono segnalare incontri e manifestazioni inviando una email a [email protected] o inserendo autonomamente eventi nel calendario.
Arezzo ospita un Concerto Mariano in memoria di Michela Agnolucci, programmato per le 18 presso la Chiesa dei Santissimi Quirico e Giuditta di Battifolle. Si esibiranno il Coro Vi.Ba Voces, diretto da Roberta Gori, e il Coro Vi.Ba Voces Kids, diretto da Irene Turchi, accompagnati al pianoforte da Paolo Cursaro.
Alle 19, presso il Teatro Petrarca di Arezzo, si terrà la chiusura della sesta edizione dello “Youth Music Festival” con il concerto “Elegia della giovinezza”, protagonisti tre giovani artisti internazionali: Pablo Ferrández, Giovanni Andrea Zanon ed Eva Gevorgyan. Il programma include il Piano Trio n.1 Op. 8 di Dmitri Shostakovich e il Trio per pianoforte Op. 50 di Pëtr Čajkovskij.
Ezio Abbate presenterà il suo romanzo “Ti vengo a cercare” alla Biblioteca “Città di Arezzo” alle 17, in occasione della chiusura della 4ª edizione dello “Zenzero Fest”. Sempre ad Arezzo, al Teatro Tenda andrà in scena lo spettacolo “Ma che te ridi” di Valentina Persia.
All’Auditorium Pieraccini alle 17.30, il Karan Duo, con Giacomo Scattareggia e Martina Veneri, si esibirà in concerto.
Camucia ospiterà l’evento “Mostrozucche”, mentre a Castiglion Fiorentino è in programma la 9ª Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, con partenza dal Parco del Cilone.
Infine, si segnalano eventi anche a Caprese, Cortona, Foiano della Chiana, San Giovanni Valdarno, Sansepolcro e Stia.
