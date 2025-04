Eventi, Mostre e Gallerie: Hostess e Promoter Incontrano il Pubblico

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Eventi, Mostre, Gallerie Commerciali – Hostess e Promoter



Azienda: FF ITA



Descrizione del lavoro: Si selezionano profili interessati ad una carriera nel settore: Commerciale& Promozionale.Orario FULL TIME dal lunedì al venerdì.Inserimento iniziale di 1 ANNO.Luogo di lavoro: Promozioni in stand e info-point posizionati all’interno di strutture commerciali e GDO, per mezzo di visite strutturate in d2d e in occasione di eventi di settore, manifestazioni e concerti.Si valutano profili senza esperienza e/o provenienti da percorsi professionali (anche brevi e/o di stage) a diretto contatto con il pubblico come commessa, commesso, front office, customer care, customer service, logistica, scaffalista, standista, organizzatore eventi, organizzatrice eventi, receptionist.Candidarsi al presente annuncio con il cv aggiornato per essere ricontattati dall’Ufficio Selezione per un primo colloquio conoscitivo.



Luogo: Milano