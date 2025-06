Eventi Importanti del 19 Giugno 2025: Incontri & Celebrazioni

Eventi Societari e Istituzionali – Giovedì 19 Giugno 2025

Si svolgerà a Palazzo Mezzanotte, Milano, la terza edizione dell’evento "Young Factor", organizzato dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori. Qui interverranno circa 360 studenti delle scuole secondarie superiori, insieme a figure chiave del settore finanziario, tra cui i Presidenti di Intesa Sanpaolo, ABI, ACRI e Borsa Italiana e il Vice Presidente della BCE.

A Messina e Taormina, si celebrerà il 70° anniversario della Conferenza di Messina-Taormina, con la partecipazione di Antonio Tajani, Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri.

A Ginevra, si terrà l’Health20 Summit, focalizzato sulla salute globale, con la presenza di una delegazione del Women 20 (W20) Italia.

In Lussemburgo, è prevista la riunione dell’Eurogruppo con la partecipazione del Ministro Giancarlo Giorgetti. Inoltre, ci sarà il Consiglio dell’UE su "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori", dove si discuteranno temi come le condizioni di lavoro dei tirocinanti e la parità di genere.

A Roma, alle 10:00, si simulerà l’Assemblea Generale della Corte Suprema di Cassazione, alla presenza del Presidente della Repubblica. Lorenzo Fontana, Presidente della Camera dei Deputati, parteciperà anche all’Assemblea.

Alle 11:30, l’IVASS presenterà la Relazione sul 2024, mentre SVIMEZ illustrerà i dati sul PIL delle Regioni Italiane.

In serata, EQUITA e l’Università Bocconi discuteranno degli eco-sistemi finanziari e dello sviluppo del bene comune.

Negli Stati Uniti, la Borsa di New York rimarrà chiusa per festività. Diverse aziende, tra cui Arterra Bioscience e Circle, organizzeranno presentazioni per analisti.

È attesa, alle 11:00, la pubblicazione dei dati sulla produzione nel settore delle costruzioni nell’Unione Europea.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.borsaitaliana.it