Eventi imperdibili per un weekend di cultura e spettacolo

Il weekend si conclude con una serie di eventi culturali che promettono di intrattenere gli amanti dell’arte e del cinema. In programma visite guidate, proiezioni cinematografiche e concerti.

Alle 14, al Cimitero della Certosa, si terrà una visita guidata dal titolo “Certosa dipinta. Alla scoperta di pittori e musei tra ‘800 e ‘900”, un’opportunità per esplorare il patrimonio artistico del XIX e XX secolo.

Nel pomeriggio, alle 16, riprende la rassegna “Frida nel Parco”, che vedrà un torneo di scacchi e, a partire dalle 21, un concerto di Simone Grande insieme al trio Roman Volvo che presenterà il brano “Child Run”.

Alle 17, il cinema Modernissimo ospiterà la proiezione di “Bianco, rosso e verdone” di Carlo Verdone nell’ambito della rassegna “Sotto le stelle del cinema”.

In serata, alle 21, il Chiostro Arena del Sole ospiterà l’incontro “Storia di Chiara – l’omicidio di Garlasco”, con la partecipazione dell’avvocato Antonio De Rensis e altri ospiti come Valentina Magrin e Gianluca Zanella, nell’ambito della rassegna “Bo-noir 2025”.

Alle 21.30, il Sequoie Music Park vedrà esibirsi il cantautore Ben Harper e la sua band “The Innocent Criminals”.

Infine, come ulteriore appuntamento serale, in piazza Maggiore si continuerà con la proiezione di “Un sacco bello” sempre di Carlo Verdone e “Giurato numero 2” all’arena Puccini, entrambi programmati per le 21.45.