Eventi imperdibili nel weekend: concerti e feste in Brianza

Il weekend dal 25 al 27 luglio 2025 si preannuncia ricco di eventi imperdibili per gli appassionati di cultura e musica nelle province di Lecco, Monza e Bergamo. Dalla festa popolare ai concerti, ci sarà molto da scoprire.

A Casatenovo si svolge la tradizionale Festa di Sant’Anna, un evento che propone musica dal vivo e prelibatezze gastronomiche. Sul palco si esibiranno artisti come i Jalisse e Ron Moss, noto per il suo ruolo in “Beautiful”.

Sempre a Casatenovo, l’Associazione “Sentieri e Cascine” celebra vent’anni di attività con una mostra fotografica dedicata all’ambiente e alla cultura locale, aperta fino al 27 luglio.

Brivio festeggia la Madonna della Neve con la Festa di Foppaluera, che dal 25 luglio offre cibo tipico e concerti, tra cui un tributo a Lucio Battisti.

A Monticello Brianza, Marcus Eaton sarà il protagonista del concerto all’alba della rassegna “Nessun Dorma!”, un’occasione musicale imperdibile.

Osnago torna a essere il palcoscenico del cinema estivo, mentre a Barzanò continuerà la rassegna “Suoni Mobili”, con concerti in diverse località.

Inoltre, il centro di Lecco sarà animato dalla Notte Bianca, con eventi a tema e concerti per tutta la serata, mentre a Caprino Bergamasco si tiene un concerto di beneficenza in un suggestivo giardino.

Persino le valli sono protagoniste, come a Teglio con la Festa dei Pizzoccheri.

Il weekend offre quindi un’ampia varietà di eventi per tutti i gusti, da concerti a sagre, senza dimenticare mostre e attività per famiglie.