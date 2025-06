Eventi Imperdibili in Campania: Scopri il Weekend a Napoli!

Nel prossimo weekend, dal 19 al 22 giugno 2025, vi sono numerosi eventi e attività da non perdere vicino Napoli e in tutta la Campania. Saranno aperti parchi e musei, con spettacoli dal vivo e visite guidate proposte da Napoli da Vivere.

In particolare, nel casertano si svolgerà la sagra a Liberi, con 13 eventi gastronomici estivi, mentre a Petina si svolgerà la Festa della Fragolina e dei Sapori degli Alburni. A Montoro, dal 21 al 22, avrà luogo la Sagra delle Trofie con Radicchio e Porcini, un’occasione per gustare piatti tipici e divertirsi. Inoltre, la Sagra della Polpetta a Limatola proporrà quattro weekend di cibo, musica e animazione.

In altri comuni, si celebrerà la Sagra del Cinghiale a Dugenta, aperta ogni weekend fino a luglio, e la Festa della Pizza & Falanghina a Castelvenere il 20-22 giugno. A Castel San Giorgio, infine, si terrà la Sagra del Baccalà dall’20 al 22 giugno.

Per chi è interessato a spettacoli, domenica 22 giugno si svolgerà al Museo di Pietrarsa il festival “Binario Rosa”, un evento che unisce musica, cinema e teatro. Durante il Campania Teatro Festival, dal 13 giugno al 13 luglio, saranno proposti oltre 150 spettacoli a prezzi contenuti.

Non mancheranno concerti di artisti di fama, tra cui Imagine Dragons a Napoli il 21 giugno e Andrea Bocelli all’Anfiteatro di Pompei il 27 e 28 giugno. Infine, ci saranno mostre significative, come quella di Michelangelo Pistoletto alla Reggia di Caserta, in corso fino al 30 giugno 2025.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.napolidavivere.it