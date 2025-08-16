Eventi imperdibili a Roma nel weekend di metà agosto

Nel weekend di metà agosto, Roma offre una ricca varietà di eventi culturali e di intrattenimento, rendendo la città vivace nonostante la presenza ridotta di turisti. Di seguito sono riportati alcuni eventi da non perdere.

La mostra “Something in the Water”, curata da Oscar Tuazon al MAXXI, si conclude domenica. L’esposizione esplora l’acqua come simbolo, trattandola come un mezzo artistico essenziale.

Domenica alla Casa del Cinema, nel Teatro all’aperto Ettore Scola, verrà proiettato “Un altro ferragosto”, sequel di “Ferie d’agosto”. Il film offre uno sguardo sul cinismo e le incertezze della vita moderna.

Al Bioparco, sabato e domenica si tiene “Plasticocene”, una mostra che abbatte il divario tra arte e scienza, focalizzandosi sull’inquinamento marino e sul rispetto per l’ambiente. L’esposizione è accessibile con il costo del biglietto e durerà dalle 11 alle 17.

A Cerveteri, l’Etruria Eco Festival continua fino a domenica, con numerosi artisti famosi in scena al Parco della Legnara.

Al Parco del Celio è iniziata la rassegna Jazz & Image, con concerti gratuiti di artisti come Nico Gori e Fabio Zeppetella tra il 16 e il 17.

A Ponte Marconi, sabato si balla con “Swingin’ by the river”, una serata dedicata agli appassionati di Lindy Hop e altri stili di danza.

Marco Marzocca, noto comico romano, si esibirà al Castello di Santa Severa sabato sera, con un ingresso gratuito.

Infine, diverse sagre celebrano la tradizione culinaria locale. A Pisoniano, si svolge la sagra delle sagne co’ gliù beccalà, mentre a Graffignano, la Sagra della Lumaca offre piatti tipici. A Capranica, la Sagra degli Strozzapreti festeggia il suo 30° anniversario.