Eventi imperdibili a Roma e dintorni nel weekend di ottobre

Secondo weekend di ottobre a Roma, con temperature miti e una giornata di sole perfetta per passeggiate. Sono numerosi gli eventi culturali e gastronomici sia nella Capitale che nei dintorni, con sagre che celebrano i prodotti autunnali.

Tra gli eventi in programma sabato e domenica ci sono:

Notturno imperiale alle Terme di Caracalla: Inizia un ciclo di visite guidate serali alle Terme, con tour di 40 minuti in italiano e inglese.

Giornate FAI d’Autunno: I visitatori avranno accesso a 700 luoghi in tutta Italia, inclusi tanti aperti a Roma, per promuovere la cultura e la storia del Paese.

Vintage Market: Sabato e domenica al San Paolo District, con 200 espositori di abbigliamento, accessori e oggetti vintage.

Tennis and Friends: Da venerdì al Foro Italico, evento dedicato alla salute che offre visite mediche gratuite.

Deep Green 2025: Weekend di eventi sulla natura all’Ex Cartiera Latina, con workshop e attività per tutti.

Millennium Expo: Sabato e domenica all’Ippodromo Capannelle, una mostra di auto e moto d’epoca con esposizioni e ricambi.

EurHop – Roma Beer Festival: Fino a domenica al Salone delle Fontane dell’Eur, con 100 birrai e tante birre da assaporare.

Castelli di Cioccolato: A Marino, un villaggio del cioccolato con stand e attività per tutte le età.

Sagre: Da non perdere la Sagra della Polenta a Monteflavio, la Sagra dell’Uva e delle Pincinelle a Colonna, e la Sagra della Castagna di Manziana, tra gli altri.

Al Parco Da Vinci, i bambini possono incontrare Peppa Pig, mentre al Parco Avventura di Fregene ci sarà un evento dedicato a Harry Potter.