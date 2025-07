Eventi imperdibili a Marmore: estate culturale 2025!

L’estate 2025 a Marmore si arricchisce di eventi culturali che intrecciano musica, narrazione e storia, il tutto nell’incantevole scenario del Belvedere Superiore della Cascata delle Marmore. Il mese di luglio si conclude con due appuntamenti speciali organizzati dalla Pro Loco Marmore, in coincidenza con il centenario della Sala ‘Pietro Montesi’, recentemente restaurata grazie a fondi PNRR.

Il primo evento si svolgerà mercoledì 30 luglio alle ore 21, con Matteo Corrado che presenterà “Il mercante di stoffe”. Si tratta di uno spettacolo che esplora la vita di San Francesco d’Assisi attraverso una narrazione originale, con regia e interpretazione a cura dello stesso Corrado. L’evento, realizzato in collaborazione con l’associazione culturale “Omniartis”, prevede anche musiche di Simone Alicata e scenografie firmate da Ombretta Dezi.

Il giorno seguente, giovedì 31 luglio, sempre alle 21, il Sentiero 5 accoglierà la Banda di Colli Sul Velino, diretta dal maestro Ottaviano Panfili. L’orchestra eseguirà “Pinocchio. Storia di un burattino”, una rivisitazione musicale della celebre favola, unendo le melodie della banda alla voce narrante di Federico Micanti, in un’interpretazione pensata per affascinare sia i grandi che i più piccoli.

Marmore, conosciuta per la sua maestosa cascata, si propone come un polo di attrazione turistica neo-promozionale. La presidente della Pro Loco, Manola Conti, ha sottolineato l’intento di creare un sistema di welfare culturale, volto a promuovere benessere attraverso le arti e il patrimonio culturale, favorendo la collaborazione con associazioni locali e progetti per il tempo libero.