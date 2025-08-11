36.9 C
Eventi imperdibili a Lucca: cultura, natura e divertimento

Da StraNotizie
L’autunno porta un’atmosfera unica, arricchita da eventi culturali che animano la città di Lucca. Durante questo periodo, i visitatori possono immergersi in attività che mescolano arte, natura e scoperta del territorio.

Dal 2 al 5 ottobre si svolgerà il Festival Pianeta Terra, un incontro fra scienziati e artisti volto a esplorare la Rete della Vita attraverso conferenze e incontri in diverse sedi della città. Nella stessa settimana, l’8 e 9 ottobre, il Real Collegio ospiterà Lubec – Lucca Beni Culturali, un evento internazionale dedicato all’innovazione nel settore culturale.

Il 11 e 12 ottobre, il FAI presenta le Giornate FAI d’Autunno, un’opportunità per scoprire il patrimonio storico e artistico della Piana di Lucca. Durante il mese si svolgerà anche il progetto nazionale “E’ Cultura!”, in programma dall’11 al 18 ottobre, con eventi promossi da banche e fondazioni.

Il 18 e 19 ottobre sarà la volta di LuccAutori, un festival che offre incontri con scrittori e mostre legate al premio letterario Racconti nella Rete. Inoltre, dal 18 ottobre al 2 novembre, Lucca si prepara a ospitare il Lucca Comics & Games, il principale festival europeo dedicato a fumetti, videogiochi e cultura pop.

Un’altra proposta interessante è il festival “Lucca e il Giappone dei Samurai”, previsto per ottobre, che includerà cerimonie, degustazioni di tè e dimostrazioni di Kendo. Infine, ci sarà un’apertura straordinaria delle biblioteche e archivi statali per la Domenica di Carta, permettendo ai visitatori di esplorare il ricco patrimonio culturale custodito in queste istituzioni.

