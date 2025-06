Eventi imperdibili a Firenze: weekend 20-22 Giugno 2025

Firenze si prepara a un weekend ricco di eventi dal 20 al 22 giugno. Tra i principali appuntamenti, “Apriti Cinema” si svolgerà in piazza Pitti, offrendo film serali gratuiti fino al 27 luglio. Domenica 22 giugno torna “Santo Spirito in Fiera” con il mercato di artigianato e specialità toscane in piazza Santo Spirito.

Nel contempo, “K-Fantastic”, rassegna del Florence Korea Film Fest, presenterà film coreani all’aperto, sempre in piazza Pitti, mentre al MAD Murate Art District si susseguiranno proiezioni dal 22 giugno al 21 luglio.

Per celebrare il 60° anniversario del gemellaggio con Kyoto, l’Auditorium al Duomo ospiterà una mostra dedicata all’artigianato giapponese. Si terrà anche il “Creative Factory” in piazza SS. Annunziata, con creazioni artigianali il 21 e 22 giugno.

Il “Da Vinci Experience” ritorna alla Cattedrale dell’Immagine dal 9 giugno al 5 ottobre, mentre a Certaldo avrà luogo una festa della birra dal 18 al 22 giugno.

Al Mugello, il Gran Premio d’Italia si correrà dal 20 al 22 giugno, mentre Empoli ospiterà dal 20 al 22 giugno il BOF International Street Food Festival.

Sabato 21 e domenica 22 giugno Fucecchio darà vita alla 36ª Infiorata del Corpus Domini. Diverse sagre e festival gastronomici interesseranno anche altre località della regione, tra cui la Sagra della chiocciola a Vinci e il Beer Festival a Pontassieve.

Da non perdere anche il Toscana Pride a Prato e il “Volo del Ciuco” ad Empoli, entrambi in programma il 21 giugno.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.firenzetoday.it