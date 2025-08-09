Eventi imperdibili a Cagliari nel weekend del 9-10 agosto

Il weekend del 9 e 10 agosto 2025 si preannuncia ricco di eventi culturali a Cagliari e nei suoi dintorni, offrendo opportunità di svago per ogni interesse. Ecco un elenco delle principali manifestazioni.

In piazza del Carmine, sabato 9 agosto si svolgerà l’ultima tappa estiva del Label Market Show, un mercatino che proporrà oggetti vintage, artigianato e molto altro, accompagnato da dj set e attività per tutti. Sempre sabato, al museo d’arte siamese Stefano Cardu, partiranno laboratori dedicati ai bambini dai 6 ai 10 anni, per scoprire l’arte in modo divertente e interattivo.

La sera, alle 21, in piazza San Cosimo, si terrà “Misteri spettrali a Villanova”, una visita guidata notturna tra storie e leggende locali. Un’altra opzione per la serata è la rassegna di cinema all’aperto “Nottetempo33”: sabato sarà proiettato il film “Napoli-New York” di Gabriele Salvatores, e domenica “Il complottista” di Valerio Ferrara, entrambi alle 21:30.

Domenica, al castello di San Michele, si svolgerà “Colazione al castello con quiz”, un evento che unisce gastronomia e storia. Sempre in giornata, sarà aperta al pubblico la mostra “Letizia Battaglia. Senza fine” al Palazzo di Città, che presenta una panoramica della carriera della celebre fotografa.

Per gli appassionati di archeologia, sabato un tour guidato a Monte Claro esplorerà le tombe puniche e altri tesori storici della zona. Infine, il Nurarcheofestival giunge al termine a Pirri con un seminario teatrale tenuto da Alfonso Santagata.

Al di fuori della città, il concerto di Gianna Nannini a Pula il 9 agosto promette una serata magica. Il Nora Jazz Festival continuerà con performance di danza e musica nel sito archeologico, e il duo Furia-Deiana in concerti evocativi a Iglesias. La “Cena sotto le stelle” ad Assemini e l’Arabax music festival ad Arbatax completano questo variegato fine settimana di eventi.