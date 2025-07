Eventi imperdibili a Cagliari nel weekend del 5-6 luglio 2025

Il fine settimana del 5 e 6 luglio 2025 a Cagliari e nei suoi dintorni promette una ricca selezione di eventi culturali e di intrattenimento. Gli appassionati di arte e spettacolo troveranno numerose iniziative che spaziano dal teatro alla gastronomia.

All’Ex Lazzaretto di Sant’Elia, domenica si svolgerà “Circondando”, una serata caratterizzata da performance musicali e teatrali, con l’Orchestra del Circo Paniko che aprirà le esibizioni, seguita da “Una sonata al Silencio” della compagnia Cia Rayuela e da “Raimond nel paese delle cose inutili” di VisionAria.

Sabato, Palazzo Doglio ospiterà “Doglio Summer Night” con un menù speciale creato dallo chef Carlo Cracco per un’esperienza gastronomica unica. Durante il weekend, sarà aperta anche la mostra fotografica “Letizia Battaglia. Senza fine” al Palazzo di Città, che presenta settanta immagini della celebre fotografa sarda.

In piazza del Carmine, la rassegna “Carmine 2025” propone sabato una lezione di danza condotta da Kledi Kadiu, mentre in piazza Giovanni XXIII si svolgerà la Festa del gusto, un evento dedicato ai sapori internazionali, accompagnato da musica live e balli.

Fuori città, Selargius ospiterà il “Blue Party”, con l’artista Maikeyo che si esibirà per la prima volta dal vivo. A Quartu, prosegue “Circondando” con altri spettacoli teatrali. Assemini offrirà danza e commedia dialettale in parallelo, mentre nella stessa località si terrà anche “Saline in musica”, con concerti al pianoforte immersi nella natura.

A Nora, “La notte dei poeti” vedrà due serate dedicate a letture e musica, mentre a Carbonia Sergio Rubini porterà in scena un’opera ispirata a Italo Calvino. Infine, Portoscuso celebra il vino con “Calici in Tonnara”, offrendo degustazioni e spettacoli dal vivo durante tutto il weekend.