Eventi imperdibili a Bari: cultura, musica e gastronomia

Il fine settimana del 25-27 luglio 2025 si preannuncia ricco di eventi nella provincia di Bari, offrendo una varietà di iniziative che spaziano dalla gastronomia alla musica, dalla cultura alla natura. In particolare, Mola di Bari celebrerà il cinquantesimo anniversario della Sagra del Polpo, con una grande Festa del Mare che metterà in risalto non solo il polpo, ma una gamma di piatti tipici del mare. L’evento include anche talk, laboratori e installazioni artistiche, creando un’atmosfera festosa in tutto il centro cittadino, con concerti gratuiti su due palchi.

A Castellana Grotte, il celebre artista Nek si esibirà in un concerto unico, supportato da un trio composto da Emiliano Fantuzzi e Luciano Galloni, con una selezione delle sue più famose canzoni. Noci ospiterà il festival letterario “Chiostri e Inchiostri”, dal 24 al 27 luglio, dedicato alla promozione della cultura e della letteratura.

Alberobello, invece, accoglierà il festival SCIAMN, che unisce musica e parole nell’incantevole cornice dei trulli, offrendo tre serate di eventi dal vivo. Rutigliano ospiterà Massimiliano Gallo con “Lettera ad Eduardo”, un tributo a De Filippo, accompagnato da un ensemble musicale.

A Corato, il festival Secolare si concentrerà sul tema “EVERYBODY”, incoraggiando la partecipazione collettiva nella musica. Per gli amanti della natura, un trekking notturno nella Foresta di Mercadante offre un’esperienza sensoriale immersiva.

Infine, il 27 luglio si svolgerà un tour storico ad “Apertura Esclusiva del Castello Marchione di Conversano”, mentre l’installazione di Tresoldi a Bari promette un viaggio attraverso la storia affascinante della città.