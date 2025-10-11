Eventi Gratuiti a Torino nel Weekend di Ottobre

Nel prossimo weekend, Torino offrirà un ampio programma di eventi gratuiti, con attività varie che includono musica, arte e intrattenimento all’aperto. Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da un’atmosfera autunnale, creando spazi per incontri e scoperte.

Il programma prevede concerti, percorsi artistici e iniziative culturali adatte sia per adulti che per bambini. Questa è un’opportunità per esplorare Torino da una nuova prospettiva, alternando momenti di relax e divertimento. Ogni partecipante potrà scegliere le attività più in linea con i propri gusti.

È importante tenere in considerazione che il programma degli eventi potrebbe subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche o per motivi organizzativi. Si consiglia di controllare i canali ufficiali per gli aggiornamenti e per pianificare al meglio la visita.

Gli eventi si svolgeranno dalle 10:00 alle 23:45, con orari variabili a seconda dell’attività. L’ingresso è gratuito, ma possono esserci eventi che richiedono prenotazione o che sono a offerta libera. Per ulteriori informazioni, è disponibile il sito www.guidatorino.com.