Eventi gratuiti a Napoli: arte, cultura e spettacolo in estate

Napoli si prepara a un fine settimana ricco di eventi culturali e spettacoli gratuiti, offrendo occasioni imperdibili per residenti e turisti. Diverse iniziative animeranno la città dal 10 al 16 agosto, spaziando dalla musica al teatro, fino a eventi speciali in suggestive location storiche.

La rassegna Restate a Napoli, diretta da Lello Arena, si svolgerà in Piazza del Plebiscito, proponendo concerti e performance di artisti rinomati, con un’apertura domenicale dedicata ai Napocalisse, seguita da danze e l’esibizione di Aurora Leone. Gli spettacoli richiedono prenotazione anticipata.

Fino al 9 agosto, Castel Nuovo ospiterà la 33ª edizione del Festival Ridere, un appuntamento dedicato alla comicità e al cabaret. Venerdì sarà il turno di Ciro Ceruti, mentre Peppe Barra chiuderà la rassegna con uno spettacolo che celebra la tradizione teatrale napoletana. Anche in questo caso, l’ingresso è gratuito con prenotazione.

Prosegue la rassegna “Vedi Napoli d’Estate e poi Torni”, offrendo visite guidate alle meraviglie della città, e il progetto Il Castello e la Capitale include incontri e itinerari culturali attorno a Castel Nuovo, con visite ogni sabato fino al 13 settembre.

Il 9 agosto, sarà possibile visitare Palazzo Reale e il Museo Pignatelli fino a tarda sera, con ingressi a tariffa ridotta e mostre temporanee. In occasione della notte di San Lorenzo, Città della Scienza propone un evento per osservare le stelle con esperti e un DJ set.

La Casina Vanvitelliana ospiterà, in quella stessa notte, uno spettacolo teatrale sui miti astronomici, mentre il Parco Archeologico di Ercolano si trasformerà in un palcoscenico di arte e danza. Per i più avventurosi, Vesuvio Sotto le Stelle offre escursioni suggestive nel parco, rendendo l’esperienza della natura ancora più magica.