Eventi Economici di Oggi: Sguardi sul Mercato Globale

Il panorama economico internazionale si prepara a importanti eventi per mercoledì 2 luglio 2025. Tra le manifestazioni più attese c’è il Forum della BCE sul Central Banking, che si svolgerà a Sintra, coinvolgendo figure di rilievo come Jerome Powell e Christine Lagarde. Il tema di quest’anno è “Adapting to change: macroeconomic shifts and policy responses”.

In Francia, sarà presentato il bilancio della finanza pubblica, mentre in Italia si svolgerà la presentazione del rapporto annuale della Banca d’Italia riguardante l’economia della Valle d’Aosta. A Milano, si terrà la sesta edizione del Business Talk “Le grandi sfide nel cambiamento”, organizzata da RCS Academy, con la partecipazione di noti imprenditori del settore moda. Anche Assogestioni presenterà un’analisi annuale sugli investitori retail in Italia.

Sempre a Milano, AGICI organizzerà un evento per discutere i fattori alla base della creazione di valore nelle filiere del riciclo, anticipando i contenuti del rapporto 2025 sull’industria del settore. A Roma, si svolgerà la presentazione del rapporto “Il Digitale in Italia 2025”, occasione in cui verranno discusse le attese future del mercato ICT.

L’assemblea annuale di ANIA si riunirà per analizzare l’andamento del settore economico, con interventi di esponenti istituzionali ed economici. Diverse attività istituzionali avranno luogo, tra cui incontri del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il presidente ecuadoriano Daniel Noboa Azin.

In termini di dati macroeconomici, si attende la pubblicazione dei tassi di disoccupazione da Spagna, Italia e Unione Europea, con l’Italia che prevede un tasso del 6%. Negli Stati Uniti sono attese le nuove richieste di mutui e diversi indicatori occupazionali.