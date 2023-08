–

Martedì 15/08/2023

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell’Eurosistema

Borsa:

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Corea del Sud – Borsa di Seul chiusa per festività

India – Borsa di Mumbay chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Regolamento medio-lungo

Aziende:

Home Depot – Risultati di periodo

Revlon – Risultati di periodo