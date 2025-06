Eventi e Cultura: Weekend Imperdibile in Provincia di Rimini

Il fine settimana nella provincia offre una vasta gamma di eventi. A Misano Adriatico, la Villa delle Rose presenta serate di danza con artisti nazionali e internazionali. Cattolica ospiterà il festival “Rumore Adriatico”, con esibizioni di artisti indie e post-rock al Parco della Pace.

Pennabilli si trasforma in un grande palcoscenico con il Festival “Artisti in Piazza”, dal 12 al 15 giugno, dove artisti di strada si esibiranno in spettacoli di musica, teatro e circo. L’evento, che prevede anche mercatini e street food, attira ogni anno circa 40.000 visitatori.

Rimini, dal 13 al 15 giugno, ospiterà “Mare di Libri”, un festival dedicato ai giovani lettori, con incontri con scrittori, dibattiti e laboratori. Riccione organizza “Insieme nel Parco… che spettacolo!” il 15 giugno, una manifestazione dedicata alla comunità e alla valorizzazione degli spazi verdi.

A Viserba, da venerdì 13 giugno a fine agosto, si tiene la rassegna di cabaret “Sganassau”. Il Museo Civico Archeologico di Verucchio offre sabato 14 giugno visite guidate speciali in occasione delle Giornate Europee dell’Archeologia, con attività anche per bambini.

Infine, a Rimini, il “Fellini Museum” è un progetto dedicato al celebre regista, ospitato in tre spazi urbanistici innovativi. A Monte Colombo, la mostra “Tracce di Memoria” riporta in vita tradizioni contadine degli anni ’50, esplorando il percorso di emancipazione femminile.

