Eventi e Celebrità del 19 Settembre in Italia e nel Mondo

Il 19 settembre è una data significativa nel calendario gregoriano, essendo il 262º giorno dell’anno, con ancora 103 giorni prima della fine. Questa giornata ricorda vari eventi storici, personalità celebri e celebrazioni particolari.

Tra i santi commemorati oggi ci sono San Gennaro, vescovo e martire, che è il patrono di Napoli e protettore dei donatori di sangue e degli orafi; Sant’Alonso de Orozco, mistico spagnolo, e Sant’Arnolfo di Gap, vescovo.

Numerosi sono i personaggi celebri nati il 19 settembre. Tra questi ci sono William Golding, scrittore britannico noto per “Il signore delle mosche” e Premio Nobel per la Letteratura; Twiggy, famosa modella e attrice britannica; l’attrice italiana Mariangela Melato; Giancarlo Siani, giornalista simbolo della lotta contro la camorra; l’attrice e ballerina Alessandra Martines; il trombettista Nini Rosso; e il calciatore Tommaso Rocchi.

Il 19 settembre è anche il giorno della scomparsa di figure importanti. Morti celebri includono Italo Calvino, scrittore italiano di grande influenza; James A. Garfield, ventesimo presidente degli Stati Uniti; e Massimo Natili, pilota automobilistico italiano.

Tra gli eventi storici accaduti in questa data si ricordano la morte di Garfield e l’uragano di Galveston, che devastò il Texas. Notabile è anche l’inaugurazione dell’aeroporto di Forlì, il primo uso dell’emoticon in un messaggio online e la vittoria di Saint Kitts e Nevis per l’indipendenza dal Regno Unito.

Oggi si celebra anche la Giornata Internazionale “Parla come un pirata”, un’occasione goliardica ricca di travestimenti e linguaggio piratesco.

Infine, la citazione del giorno è di Italo Calvino: “La fantasia è un posto dove ci piove dentro.”