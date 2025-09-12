Eventi di cultura e sport: Ancona si prepara all’autunno

La conclusione dell’estate ad Ancona è caratterizzata da una serie di eventi dedicati alla cultura e all’intrattenimento. Dopo il successo della ‘Festa del Mare’, che ha regalato tre giorni di festeggiamenti culminati con uno spettacolo pirotecnico al porto, la città continua a proporre iniziative interessanti.

Presso la Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’ è in corso la rassegna ‘Ancona Cultura Aperta’. Mercoledì prossimo, alle 17:30, sarà presente Stefano Zuffi, storico dell’arte ed ex curatore della pinacoteca. Il giorno successivo, sempre alla stessa ora, interverrà Luigi Gallo, direttore della Galleria Nazionale delle Marche e della Direzione Regionale Musei delle Marche. Ci saranno anche due incontri con Enrico Maria Dal Pozzolo, docente di Storia dell’arte moderna all’Università di Verona: il primo lunedì 29, alle 19:30, presso la Pinacoteca, e il secondo il martedì 30, alle 17:30, al Ridotto del Teatro delle Muse. Inoltre, alla Mole Vanvitelliana, la mostra di Giorgio Cutini prosegue fino alla fine del mese.

Domenica, il centro della città ospiterà la Festa dello Sport, trasformandosi in una palestra all’aperto con dimostrazioni, tornei e attività per tutti. Riprendono anche le passeggiate di ‘Ancona Cammina’, con il primo appuntamento venerdì 19 alle 21.00, che prevede un percorso di circa 6,5 chilometri tra piazza Roma, via Orsi, via Panoramica e il Passetto. Le passeggiate si svolgeranno ogni venerdì fino al 5 dicembre. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.comune.ancona.it.