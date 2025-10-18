17.6 C
Eventi da non perdere nel novarese e Vco questo weekend

Un fine settimana autunnale ricco di eventi si prepara ad animare il novarese e il Vco. Tra fiere, spettacoli, mercatini e concerti, vediamo i principali appuntamenti in programma.

Venerdì, a Novara si inaugura una mostra dedicata a Giovanni Fattori. A San Maurizio d’Opaglio continua la stagione teatrale con “Teresa, la sarta che voleva ricucire il firmamento”, mentre a Oleggio Castello rimane aperto il Castello delle Zucche.

Sabato, si riapre la mostra su Giovanni Fattori a Novara. Il Castello ospita “Calici a Castello”, un evento dedicato al vino, mentre al carcere di via Sforzesca si tiene “Romeo e Giulietta – Opera ibrida”, parte della rassegna “Le Notti di Cabiria”. A Oleggio si svolge il primo concerto della stagione degli Amici della Musica e il Castello delle Zucche è ancora visitabile. Sul Lago d’Orta, parte l’”Orta Wine & Beer Festival”, un weekend all’insegna di vino e birra.

Nel Vco, a Santa Maria Maggiore torna “Fuori di Zucca”, l’evento autunnale per eccellenza della Val Vigezzo. A Domodossola si inaugura una mostra interattiva sulla tempesta Vaia, mentre a Varzo si può assistere allo spettacolo “Fùtbol” nell’ambito del Teatro nei Borghi. A Verbania, va in scena “Pranzo di Ferragosto”.

Domenica, prosegue la mostra su Fattori a Novara e si svolge il secondo giorno di “Calici a Castello”. Lo Spazio Nòva ospita “Danza Cieca” e alla Basilica di San Gaudenzio si tiene un nuovo “Concerto sotto la Cupola”. A Vicolungo è in programma una visita guidata alla chiesa di Santa Maria delle Grazie.

Nel Vco, riprende a Santa Maria Maggiore “Fuori di Zucca”. A Domodossola c’è la mostra interattiva sulla tempesta Vaia e a Varzo un concerto dei Cameristi della Scala di Milano. A Baveno parte “Storie di Lago”, un tour in battello sul Lago Maggiore, mentre a Stresa si tiene il Mercatino dell’antiquariato sul lungolago.

