Eventi culturali in Sardegna: tra musica e storia

Da StraNotizie
Sabato e domenica si svolgeranno diverse iniziative culturali nei comuni sardi, offrendo un ricco programma di eventi.

A Sassari, sabato alle 20.30, il Teatro Comunale ospiterà il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Canepa, diretta da Franco Cesarini. Oltre settanta musicisti, tra allievi e docenti, si esibiranno con brani originali dello stesso Cesarini. L’ingresso è gratuito, ma è necessario ritirare i biglietti numerati in anticipo.

A Bono, alle 17.30, inizierà il Festival Mens Sana con presentazioni di libri legati al calcio e dialoghi tra esperti e autori. Il festival culminerà al Teatro Rex con Nicola Calzaretta e l’ex calciatore Moreno Torricelli.

A Castelsardo, in onore di Eleonora d’Arborea, ci sarà una ricostruzione storica e un evento culturale che include interventi accademici e performances artistiche, a partire dalle 16.

Domenica, ad Alghero, è prevista la presentazione del libro “Brucia anche l’umanità”, mentre a Sassari si svolgerà il Festival Nessun Dorma con il soprano Nikoletta Hertsak e altri artisti di spicco.

Inoltre, la rassegna di danza “Regolimondo” al Teatro Astra e altre attività proseguiranno nei giorni successivi, culminando con eventi significativi legati ai temi della libertà di espressione e alla danza contemporanea.

Per partecipare a questi eventi, si consiglia di controllare i dettagli e le modalità di accesso.

