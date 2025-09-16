Eventi culturali in Sardegna: arte e musica sotto le stelle

A Castelsardo, si svolgerà la terza edizione di “Poesia e Musica sotto la Rocca” il 16 settembre, alle 18.30 in Piazza del Novecentenario. Poeti e il “Mauro Savigni Duo” si uniranno per un’esperienza artistica profonda, arricchita dalla presenza di Cristina Ricci, che presenterà alcune liriche.

Sempre il 16 settembre, a Sassari, alle 21, la compagnia Mobius Dance porterà in scena “The Long Summer Day” al festival “Corpi in movimento”, esplorando la danza in un contesto queer. Ad Alghero, Mauro Uselli si esibirà alle 21 al Chiostro di San Francesco con un repertorio di raga indiani e musiche di Bach.

Il 17 settembre, a Sassari, prosegue “I mercoledì del Conservatorio” con il Duo Saudade alle 19, mentre alle 20.30, il collettivo Radiosfera presenterà un evento di improvvisazione elettronica al chiostro di Santa Maria di Betlem. A Alghero, il duo Lucia Maria Elena Serra Cherchi e Alessandro Tanca si esibirà alle 21.

Il 18 settembre, a Li Lioni, si recupererà lo spettacolo “Lu Cuzineri” alle 21. A Alghero, Remo Scano chiuderà la rassegna “Suoni e Coscienza” alle 21, suonando il sitar.

Il 19 settembre, a Bono inizierà il Festival Mens Sana alle 17.30, con eventi che coinvolgeranno giornalisti e autori sul tema dello sport e della malattia. In serata, al Teatro Rex, Nicola Calzaretta e Moreno Torricelli discuteranno di storie calcistiche.

Infine, il 20 settembre, il Teatro Comunale di Sassari ospiterà il concerto dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Canepa, mentre in piazza Trieste a Bono proseguiranno gli eventi del festival. Alle 16, Castelsardo celebrerà Eleonora d’Arborea con una ricostruzione storica.