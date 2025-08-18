29.3 C
Eventi culturali in Liguria: la settimana di Ponente Vibes

Da StraNotizie
Dal 18 al 25 agosto, i comuni di Finale Ligure, Pietra Ligure e Loano ospiteranno eventi culturali e di intrattenimento nell’ambito del progetto Ponente Vibes. Questa iniziativa è volta a valorizzare il territorio attraverso un gemellaggio culturale e turistico tra le tre località, collaborando con il progetto Nord Ovest Cultura.

Il programma prevede una serie di eventi. A Loano, fino al 23 agosto, si svolgerà un cabaret show in Piazza Italia. A Varigotti, l’Accademia Musicale del Finale presenterà serate dedicate a Sanremo. Il 19 agosto, a Finalmarina, ci sarà la festa hawaiana “Sbanca il banco” con karaoke all’aperto, mentre a Marina di Loano è prevista la proiezione di un film.

Il 20 agosto, a Perti Bassa, il Trio O’Carolan si esibirà nell’ambito della rassegna Musica in Chordis. A Loano, presso i Bagni Lampara, si terrà una serata di cinema in spiaggia, mentre a Ranzi avrà luogo una processione con i crocifissi artistici delle confraternite, accompagnata dalla Filarmonica Moretti.

Il 21 agosto a Pietra Ligure si terrà uno spettacolo teatrale con Debora Villa e, a Finalborgo, proseguirà il percorso “Viaggio nel Medioevo” con cene a tema fino al 24 agosto. Varigotti ospiterà lo spettacolo “Queste donne hanno un piano”.

Il 22 agosto, a Le Manie, il Camping San Martino presenterà lo spettacolo Manietudo Off con Caterina Cropelli. Nella stessa sera, a Portacomaro, si svolgerà un evento del progetto Nord Ovest Cultura con Paola Turci e Gino Castaldo.

La settimana si concluderà il 24 agosto a Pietra Ligure con la finale interregionale del concorso di bellezza Miss Blumare, evidenziando la collaborazione tra i comuni liguri e il territorio piemontese, con un focus su vini e prodotti tipici.

