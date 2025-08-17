Eventi culturali imperdibili a Cagliari e dintorni

Cagliari e le sue vicinanze propongono un weekend ricco di eventi culturali e di intrattenimento, ideali per tutti i gusti. Ecco un riepilogo delle principali iniziative in programma per il 16 e 17 agosto.

A Marina Piccola si tiene il “Marina Piccola Summer Festival”, una manifestazione che offre musica e gastronomia. Il lungomare del Poetto si anima con quattro serate di “Food music experience”, con balli, stand espositivi e birre artigianali. Ingresso gratuito a partire dalle ore 19.

A Sa Manifattura continua la rassegna di “Nottetempo33”, con proiezioni di film italiani e internazionali. Il 16 agosto sarà proiettata la commedia finlandese “100 litri di birra”, mentre il 17 sarà la volta del dramma iraniano “Shayda”.

La Cittadella dei Musei rimarrà aperta fino al 17 agosto, offrendo l’opportunità di visitare il Museo archeologico nazionale. In evidenza, uno skyphos attico a figure rosse da Tuvixeddu.

Sabato è previsto un laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni alla Galleria comunale d’arte, dove i più piccoli potranno esplorare le collezioni divertendosi.

Presso il Palazzo di Città è possibile visitare la mostra fotografica “Letizia Battaglia. Senza fine”, che espone settanta immagini della celebre fotografa.

Fuori città, a Capitana si tiene “To the Roots”, una serata di hip hop e reggae che celebra la cultura musicale. A Pula debutta “Ocean”, un concerto che unisce musica sinfonica e techno.

Ad Assemini si svolgerà un concerto jazz al tramonto, mentre a Solanas chiuderà la mostra “World Press Photo 2025”. A Villasimius e Iglesias si organizzeranno eventi musicali, con una chiusura in bellezza del “Red Valley Festival” a Olbia, che vedrà esibirsi artisti di fama.

Il weekend promette dunque un’ampia scelta di eventi per tutti.