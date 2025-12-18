Eventi culturali a Torino

14.5 C
Le OGR Torino stanno organizzando un programma di eventi che accompagneranno le mostre fino a primavera con cene d’artista, performance e talk. Il programma inizia il 15 gennaio e offre numerose occasioni per il pubblico di scoprire i temi delle mostre in corso con modalità insolite, come cene d’artista che trasformano la convivialità in un dispositivo narrativo, performance che utilizzano la tecnologia per creare esperienze sonore e coreografiche e talk che aprono nuove prospettive sull’innovazione e sul pensiero contemporaneo.

Il calendario degli eventi include una cena d’artista con Luca Gerry Conte e Teresa Satta il 15 gennaio, una performance di Rie Nakajima e ASUNA l’8 febbraio, un talk con Teimo Pievani il 13 febbraio, una performance di Masayoshi Fujita e Keiji Haino il 15 marzo, una performance di Chiara Bartl-Salvi il 26 marzo, una performance di Marta Magini con Nicola Di Croce il 26 aprile e un talk con Domenico Scarpa l’8 maggio. Molti degli appuntamenti del public program sono pensati in continuità con l’accesso alle mostre, come le performance che si svolgeranno tra le opere, i talk che offriranno una riduzione sui biglietti e gli eventi su prenotazione con aperture serali straordinarie delle sale espositive.

