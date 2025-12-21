Eventi a San Marino

9.1 C
Le istituzioni sammarinesi stanno lavorando per programmare l’agenda degli eventi del 2026, con l’obiettivo di trovare un equilibrio tra la valorizzazione dell’identità sportiva sammarinese e il rispetto della vivibilità quotidiana dei cittadini.
Le segreterie di Stato agli Interni e allo Sport hanno incontrato i vertici della Federazione auto motoristica sammarinese, della Federazione sammarinese motociclistica, dell’Automobile Club San Marino e delle affiliate Fams Scuderia San Marino, Zeromille Srl e San Marino Racing Organization per definire il calendario degli eventi del 2026.
L’obiettivo principale è creare un palinsesto organico che eviti sovrapposizioni logistiche e mitighi l’impatto delle manifestazioni sulla rete viaria e sulla popolazione residente.
Gli eventi saranno distribuiti nei diversi Castelli, verranno ottimizzate le risorse pubbliche e le forze dell’ordine coinvolte.
La creazione di un coordinamento unico permetterà di razionalizzare l’impiego del personale della Polizia Civile e dei servizi logistici, garantendo standard di sicurezza elevati senza gravare eccessivamente sulla macchina statale.
Una programmazione tempestiva consentirà di comunicare i cambiamenti alla viabilità con margini certi, favorendo una convivenza armoniosa tra la tradizione motoristica del Titano e il diritto alla mobilità dei residenti e gli altri eventi che avvengono sul territorio.

