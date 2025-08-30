25 C
Eventi a San Giuliano Terme: settembre da non perdere

Da StraNotizie
Eventi a San Giuliano Terme: settembre da non perdere

Il ‘Settembre sangiulianese’ è un evento che anima San Giuliano Terme e le sue frazioni dal 30 agosto fino al 1° novembre. La rassegna offre un calendario ricco di manifestazioni culturali, spettacoli, musica e tradizioni popolari, coinvolgendo persone di tutte le età in un grande palcoscenico diffuso.

L’inaugurazione avviene il 30 agosto con ‘Enigmando’, una festa dedicata all’enigmistica, mentre il 2 settembre si celebra l’81° anniversario della Resistenza e della Liberazione al Parco del Partigiano di Asciano, seguito da un evento musicale al Teatrino dei Granduchi. Il 4 settembre, si tiene un evento sulle Donne di Toscana, e il giorno successivo Stefano Massini presenta il suo ‘speech’ sull’arte del racconto.

Dal 6 al 21 settembre, la mostra retrospettiva dedicata al pittore Vero Pellegrini è protagonista nelle varie sedi. Domenica 7 settembre, il mercatino dell’antiquariato e una pedalata non competitiva arricchiscono il fine settimana. Gli incontri letterari continuano con la presentazione del libro di Lorella Beretta l’8 settembre e un incontro su Renata Viganò l’11 settembre. Dal 12 al 14 settembre si svolge la tradizionale Festa della Rocca di Ripafratta.

Il 13 settembre si parlerà di Saturno, con osservazioni al telescopio, e il giorno dopo si tiene un concerto per la pace al Parco della Pace. Il programma di settembre culmina il 27 con visite guidate, presentazioni e concerti.

Ottobre porterà la Festa Medievale Mathildis e mercatini, insieme a eventi ludici e la Festa d’Autunno a Molina di Quosa. Le visite guidate teatralizzate dedicate a Pietro Leopoldo completano il programma. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di San Giuliano Terme.

