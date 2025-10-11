16.2 C
Eventi a Roma: manifestazioni e chiusure nel weekend

Eventi a Roma: manifestazioni e chiusure nel weekend

Sabato 11 e domenica 12 ottobre si svolgeranno vari eventi a Roma, inclusa l’esposizione Fao, che influenzeranno la circolazione in città. Di seguito, alcune informazioni utili per muoversi.

Sabato, un corteo di circa 400 persone partirà da piazza dei Condottieri e si muoverà lungo un percorso che include via Roberto Malatesta e via di Tor Pignattara, fino a viale dell’Acquedotto Alessandrino.

In occasione dell’esposizione Fao “From seeds to foods – Dal seme al cibo” al Parco di Porta Capena, saranno attuati divieti di sosta in tutta l’area, in particolare in via Valle delle Camene e in viale delle Terme di Caracalla.

Piazza Sempione sarà chiusa al traffico fino a domenica nel contesto della manifestazione “Le associazioni incontrano Montesacro”, che comporterà deviazioni per la linea bus notturna n92, che transiterà su via Nomentana vecchia e via di Monte Sacro.

Domenica, via dei Castani sarà chiusa nel tratto tra via dei Glicini e piazza San Felice da Cantalice per una manifestazione socio culturale, con deviazioni per le linee C5, 450 e 542.

Al Circo Massimo, si terrà la “Longines Global Champions Tour 2025”, che comporterà un divieto di transito in viale delle Terme di Caracalla e deviazioni per diversi bus domenica pomeriggio.

A Ostia, il “Triathlon Olimpico Ostia 2025” chiuderà al traffico varie strade, tra cui via Cristoforo Colombo, mentre a Marconi si svolgerà la “Marconi running” che comporterà il divieto di circolazione in viale Marconi.

Infine, i lavori di rifacimento della pavimentazione in viale del Muro Torto comporteranno divieti di circolazione durante la notte, e via dei Pescatori sarà chiusa per lavori di potatura fino al 30 ottobre.

