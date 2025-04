Eventi a Roma: Formazione Inclusiva per il Personale

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: Personale per eventi – Formazione inclusa: Roma



Azienda: Shootix



Descrizione del lavoro: La nostra azienda, leader nel settore degli eventi, è alla ricerca di nuovi talenti da inserire nel team di Roma…. Operativi in eventi, a contatto diretto con il cliente, offriamo un ambiente lavorativo dinamico e stimolante, ideale per chi…



Luogo: Roma