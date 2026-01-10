Eventi a Palermo

Nel primo weekend del nuovo anno, Palermo offre una varietà di eventi culturali e di svago, nonostante le previsioni di tempo freddo e piovoso. Le dimore storiche sono protagoniste, con Palazzo de Gregorio che ospita concerti a lume di candela in omaggio a grandi nomi della musica, e Palazzo Francavilla che apre le sue porte per visite guidate ai suoi saloni e arredi pregiati.

Il Teatro Agricantus ospita Chris Clun in “Toxoplasmosi”, uno spettacolo comico che esplora le differenze tra i genitori di ieri e quelli di oggi. Al Politeama Garibaldi, Giovanni Sollima si esibirà come solista, direttore e compositore, mentre Simona Molinari canterà con l’Orchestra Jazz Siciliana al Real Teatro Santa Cecilia.

Per i bambini, il Palermo Christmas Village riapre eccezionalmente, con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e diverse aree di gioco. Inoltre, sono disponibili escursioni nella Riserva naturale di Ficuzza e ai laghetti Mandria del Conte, per chi ama la natura e il trekking.

Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello si esibiranno al Golden in “Vasame”, uno spettacolo che unisce teatro e musica. Per quanto riguarda la cucina, sono disponibili diverse opzioni, dalle trattorie palermitane ai ristoranti di pesce fresco, dalle arancine allo sfincione, e dalle gelaterie ai caffè di qualità.