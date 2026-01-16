Eventi a Chieti e provincia

Il fine settimana a Chieti e provincia sarà animato da diversi eventi, tra cui le tradizioni in onore di Sant’Antonio Abate, rappresentazioni teatrali, incontri e manifestazioni sportive.

A Fara Filiorum Petri si svolgerà la tradizionale festa delle farchie, che culminerà con l’accensione dei giganteschi fasci di canne. A Francavilla al Mare si rappresenterà l’antica storia de “Lu Sant’Antonje” al Foro, mentre a Miglianico si svolgerà la rappresentazione delle “Tentazioni di Sant’Antonio Abate”.

Nel panorama teatrale, il Marrucino ospiterà lo spettacolo “Ritorno a casa” di Harold Pinter, con Massimo Popolizio regista e attore protagonista. Al teatro Fenaroli di Lanciano andrà in scena “Rosaura alle dieci” di Marco Denevi, mentre al Piccolo teatro dello Scalo si rappresenterà “L’arte della commedia” di Eduardo De Filippo. Il teatro Tosti di Ortona proporrà la commedia dialettale “Che sce’ benedette sti badante”.

A Chieti si svolgerà la festa provinciale dello Sport, organizzata dal Coni, nell’aula magna della Facoltà di Lettere dell’università “G. d’Annunzio”. A Lanciano, i bambini potranno incontrare “La befana del vigile urbano” in piazza Plebiscito. Tra gli altri eventi, ci saranno “Mozart e Beethoven: due geni a confronto” a Torrevecchia Teatina, la presentazione del libro “Antonio Russo – Uno scrupoloso reporter di cuore” a Francavilla al Mare e la presentazione del romanzo “Scialacca” della scrittrice Kristine Maria Rapino a Vasto. Infine, a San Giovanni Teatino proseguirà ‘il mese della danza’ al Centro d’Abruzzo.