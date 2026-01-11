5.3 C
Eventi a Caserta e provincia

Eventi a Caserta e provincia

In questo fine settimana si concludono gli ultimi appuntamenti dei cartelloni natalizi, tra cui il Presepe Vivente a Casertavecchia e le prime sfilate dei Carri di Sant’Antuono a Macerata Campania. Ci saranno anche molti spettacoli teatrali con volti noti come Marco D’Amore, Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli, oltre a mostre e presentazioni di libri.

Gli eventi natalizi includono il Presepe Vivente a Casertavecchia, dove il borgo si trasformerà in un presepe con la Natività, antichi mestieri e botteghe artigiane. A Casertavecchia si terranno anche concerti come “Poeti in Musica” e la Gospel Night con il SoulShine Choir Gospel & Pop. Inoltre, si terrà un concerto per celebrare il 225esimo anniversario della morte di Domenico Cimarosa con l’esibizione del soprano Chiara Polese.

La Festa di Sant’Antonio Abate a Macerata Campania inizierà con la Notte dei Carri e proseguirà con sfilate di carri nei giorni successivi. Ci saranno anche molti spettacoli teatrali, come “Elogio del disordine” con Marco D’Amore, “Grisù, Giuseppe e Maria” con Francesco Procopio e Stefano Sarcinelli, e “Where have all the flowers gone?” con Caterina Scalaprice.

Inoltre, si terranno presentazioni di libri come “L’orologiaio di Brest” di Maurizio De Giovanni e “Progreditur” di Alessandro Tartaglione. Ci saranno anche mostre come “Regine” alla Reggia di Caserta, “Matissiana” di Italo Bressan, “Supernova” alla galleria Spazio N.7, “Oltre l’immagine” al Palazzo Ducale di Parete, “La Dama Bianca alla tavola del Re” all’Archivio di Stato di Caserta e “Prospettive alla Reggia di Caserta” di Massimo Listri.

