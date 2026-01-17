Eventi a Bari e provincia

Il fine settimana del 17 e 18 gennaio si preannuncia ricco di eventi culturali a Bari e nella sua provincia. Tra grandi nomi del teatro italiano, musica colta e contemporanea, spettacoli itineranti, visite guidate e percorsi naturali, il territorio offre una varietà di proposte per soddisfare ogni tipo di pubblico.

I Gemelli di Guidonia presenteranno “Intelligenza Musicale 2.0”, uno spettacolo che rilegge i grandi classici della musica italiana e internazionale in chiave contemporanea. Il pubblico diventerà parte attiva, contribuendo alla creazione di canzoni inedite in tempo reale, in un’esperienza interattiva e ironica.

Pino Strabioli tornerà al racconto teatrale con “Ve ne dico quattro”, un viaggio nella memoria culturale italiana attraverso figure iconiche come Paolo Poli, Franca Valeri, Dario Fo e Gabriella Ferri. Lo spettacolo intimo e ironico rifletterà sul rapporto tra passato e presente.

Al Teatro Rossini di Gioia del Colle, la stagione prosegue con “Doppel Konzert”, un concerto di grande musica con Federico Pische e Hyunji Kim. Il concerto propone un dialogo musicale di alto livello, capace di coniugare rigore tecnico ed espressività.

Per gli amanti della storia e della natura, si potrà partecipare a “Bari Sotto-Sopra”, un percorso guidato alla scoperta della Bari nascosta, tra ipogei, chiese medievali e mosaici millenari. Inoltre, “Puglia ArcheoTrekking” offrirà un percorso immerso nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia, alla scoperta del paesaggio che circonda Castel del Monte.

Al Teatro Abeliano di Bari, il Gruppo Abeliano porterà in scena “Pirandello Abstraction”, un allestimento che unisce “L’uomo dal fiore in bocca” e “Male di luna”. La regia di Vito Signorile restituisce un Pirandello classico e sperimentale insieme, capace di parlare al presente attraverso un linguaggio teatrale essenziale e potente.

Il centro storico di Giovinazzo sarà il palcoscenico per “Dite Inferno”, uno spettacolo itinerante che unisce teatro, poesia, musica e videomapping. Inoltre, l’Anonima G.R. presenterà “Due in una mutanda”, una commedia che racconta con comicità surreale la storia di due gemelli siamesi anziani.

Al Teatro Piccinni di Bari, la celebre commedia “Art” di Yasmina Reza sarà interpretata da Michele Riondino, Daniele Parisi e Michele Sinisi. La commedia ironica e feroce sull’amicizia e sull’arte contemporanea farà ridere e pensare allo stesso tempo.

Infine, Lodo Guenzi sarà protagonista di “Morte accidentale di un anarchico”, satira politica corrosiva che mantiene intatta la sua forza dirompente, in occasione del centenario della nascita di Dario Fo.