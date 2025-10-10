Evelina Sgarbi difende il padre e critica la fidanzata

Evelina Sgarbi ha rivelato dettagli preoccupanti sulla salute di suo padre, Vittorio Sgarbi, durante un’intervista nel programma “Dentro la notizia”. Ha dichiarato che negli ultimi mesi il suo stato di salute era grave, descrivendolo come debilitato, con notevoli difficoltà alimentari e disturbi del sonno.

Recentemente, Evelina ha chiesto al tribunale di nominare un amministratore di sostegno per Vittorio, che è stato ricoverato a causa di una grave sindrome depressiva. Ha affrontato le critiche che le sono state mosse, facendo notare che alcuni potrebbero pensare che stia cercando di approfittare della situazione economica. Tuttavia, ha ribadito il suo desiderio che il padre si riprenda e venga curato in un luogo adeguato. “Se stesse bene, avrebbe già risposto alle mie affermazioni”, ha aggiunto.

Quando le è stato chiesto del rapporto con suo padre, Evelina ha detto di aver provato a contattarlo molte volte, ma senza successo.

In un’altra parte dell’intervista, Evelina ha parlato della fidanzata di Vittorio, Sabrina Colle, esprimendo la sua antipatia nei suoi confronti. Ha rivelato che non ha mai sviluppato un buon rapporto con lei e ha dichiarato: “Se fosse una persona che ritengo valida, non ci sarebbe problema, ma non è così”. Evelina ha infine sottolineato che non comprende l’ansia attorno alla nomina dell’amministratore di sostegno, se tutto viene gestito correttamente.